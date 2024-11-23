Концерту Канье Уэста в Москве могли воспрепятствовать чиновники

Концерту американского рэпера Канье Уэста в Москве могли воспрепятствовать городские чиновники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, организацией шоу занимались несколько компаний. Они получили согласие артиста и нашли спонсора, однако якобы не смогли получить согласие чиновников на проведение массового мероприятия.

Предполагалось, что на концерт придет около 70 тысяч зрителей. По данным канала, госслужащих насторожило возможное содержание песен рэпера из США. Стадион «Лужники» отказался бронировать дату без согласия властей, добавляет Mash.

Известно, что рэперу предлагали за концерт в России до $8 млн (639,5 млн рублей). Как потенциальные площадки рэпер рассматривал «Лужники» и «ВТБ арену».

В начале ноября появилась информация о том, что Канье Уэст собирается выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако официальный анонс мероприятия также не последовал.

30 июля 2024 года Канье Уэст приезжал в Россию на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.