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У Василия Ливанова обнаружили подозрительную опухоль

Mash: актер Василий Ливанов сильно похудел после медикаментозной комы
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Владимир Песня/РИА Новости

Актер Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи вводили Ливанова в медикаментозную кому, чтобы побороть бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. У артиста нашли подозрительную опухоль, похожую на онкологическую. На данный момент медики занимаются лечением актера. Они прописали знаменитости белковую диету, чтобы быстрее восстановиться.

Как отмечает Mash, врачи регулярно приезжают к Ливанову домой, чтобы отслеживать его состояние здоровья. Актер занимается с логопедом и восстанавливает речь.

26 января супруга Василия Ливанова Елена подтвердила госпитализацию актера. Она опровергла, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Жена актера также назвала неправдой, что тот находился в реанимации. Супруга знаменитости не стала раскрывать подробности его госпитализации. Его выписали 4 февраля.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее Никиту Михалкова госпитализировали из-за серьезных проблем с сердцем.

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