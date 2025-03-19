Никиту Михалкова госпитализировали из-за серьезных проблем с сердцем

SHOT: Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем

79-летний режиссер Никита Михалков был госпитализирован из-за серьезных проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, Михалкову стал плохо в начале марта, у режиссера резко поднялось давление.

«Народного артиста доставили в больницу, где стабилизировали состояние. У Михалкова обнаружили проблемы с сердцем и давлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, Михалкова отправили домой на амбулаторное лечение. Медики выписали ему курс препаратов.

До этого народного артиста России Виктора Сухорукова выписали из клиники после операции на сердце.

Сейчас 73-летний Сухоруков чувствует себя нормально. По словам артиста, остается дискомфорт — три месяца ему нужно будет носить бандаж. Хирургическое вмешательство звезде «Брат-2» было необходимо из-за ишемической болезни сердца.

15 марта Сухоруков опроверг информацию об осложнениях после операции.

Ранее экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал о борьбе с зависимостью.