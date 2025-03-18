Задержанный комик Останин извинился на допросе за свое выступление

Стендап-комик Артемий Останин на допросе принес извинение за свое скандальное выступление. Об этом сообщает РИА Новости.

Останин уточнил, что во время концерта у него не было цели кого-либо оскорблять, задеть чьи-либо чувства, угрожать насилием или призывать к вражде какой-либо группе.

15 марта следственный комитет России открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями Останина. Это произошло после того, как в соцсетях распространилась информация о том, что артист во время выступления в Москве якобы «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО.

Сам Останин настаивает, что его выступление не содержит упоминаний спецоперации.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», Останин в феврале во время записи шоу «Третий канал» рассказал о том, что на него в метро наехал инвалид, и назвал мужчину «скейтером без ног». По словам комика, он попросил наехавшего на него «не гонять так сильно», но проходящая женщина обвинила его в хамстве.

18 марта Останина задержали при попытке покинуть Россию.

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