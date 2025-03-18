Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ким Кардашьян может лишить Канье Уэста родительских прав

Page Six: Ким Кардашьян обсуждает с адвокатами лишение Канье Уэста родительских прав
close
kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американская предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян может частично лишить бывшего мужа Канье Уэста родительских прав после его недавней выходки. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, после того, как Канье выпустил песню с участием их старшей дочери Норт Уэст без одобрения Ким, знаменитость всерьез задумалась о пересмотре условий опеки над четырьмя детьми.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году, развелись в 2022 году и согласились на совместную физическую и юридическую опеку над 11-летней Норт, 9-летним Сейнтом, 7-летней Чикаго, и 5-летним Псалмом.

Отмечается, что Кардашьян не будет препятствовать встречам детей с Канье Уэстом, поскольку он все равно редко видит наследников, но желает отнять у него юридическую опеку.

В соглашении о разводе экс-пары указано, что они должны явиться на закрытое слушание с судьей в случае возникновения конфликта по поводу их детей.

Накануне Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за участия Норт в его новом треке «Lonely Roads Still Go to Sunshine». Кардашьян еще до релиза через суд просила экс-супруга не выпускать композицию — ей не нравилось, что в записи трека использован голос обвиняемого в секс-преступлениях рэпера Пи Дидди.

Ранее Канье Уэст сравнил свои встречи с детьми с тюремными свиданиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами