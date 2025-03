Ким Кардашьян может лишить Канье Уэста родительских прав

Page Six: Ким Кардашьян обсуждает с адвокатами лишение Канье Уэста родительских прав

Американская предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян может частично лишить бывшего мужа Канье Уэста родительских прав после его недавней выходки. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, после того, как Канье выпустил песню с участием их старшей дочери Норт Уэст без одобрения Ким, знаменитость всерьез задумалась о пересмотре условий опеки над четырьмя детьми.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году, развелись в 2022 году и согласились на совместную физическую и юридическую опеку над 11-летней Норт, 9-летним Сейнтом, 7-летней Чикаго, и 5-летним Псалмом.

Отмечается, что Кардашьян не будет препятствовать встречам детей с Канье Уэстом, поскольку он все равно редко видит наследников, но желает отнять у него юридическую опеку.

В соглашении о разводе экс-пары указано, что они должны явиться на закрытое слушание с судьей в случае возникновения конфликта по поводу их детей.

Накануне Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за участия Норт в его новом треке «Lonely Roads Still Go to Sunshine». Кардашьян еще до релиза через суд просила экс-супруга не выпускать композицию — ей не нравилось, что в записи трека использован голос обвиняемого в секс-преступлениях рэпера Пи Дидди.

Ранее Канье Уэст сравнил свои встречи с детьми с тюремными свиданиями.