Максим Виторган о своем состоянии после операции: «Мозг, включайся»

Актер Максим Виторган опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик из больничной палаты, в котором продемонстрировал свое состояние после операции.

«Ну что, сегодня решил предпринять попытку поработать даже. Уселся на стул — уж как смог. Давай, мозг, включайся», — заявил артист.

Под конец ролика Виторган улыбнулся и пожелал поклонникам хорошего дня.

17 марта Виторган опубликовал в личном блоге серию снимков, на которых был запечатлен стоящим на медицинских ходунках. Актер намекнул, что не может самостоятельно ходить после операции. До этого артист рассказывал, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за перелома плеча. Другие подробности артист не раскрывал.

Актер Максим Виторган — сын народного артиста России Эммануила Виторгана и артистки Аллы Балтер. В феврале 2022 года актер выступил против СВО, но остался жить в России. В его фильмографии свыше 100 работ, среди которых «День выборов», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Беспринципные».

У Виторгана трое наследников: дети Полина и Даниил родились в первом браке артиста с актрисой Викторией Верберг, а сын Платон — после отношений с Ксенией Собчак.

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