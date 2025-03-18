Актриса Боярская призналась, что ей не нравятся попытки мужчин переделать женщин

Российская актриса Елизавета Боярская объяснила, что ей не нравится в мужчинах. Ее цитирует News.ru.

По словам Боярской, ей не нравятся попытки мужчин переделать женщин.

«Не нравится, когда пытаются переделать, навязать свои привычки какие-то. Важно принимать выбор жизни», — говорит 39-летняя заслуженная артистка России.

Звезда с 2010 года замужем за актером Максимом Матвеевым. Пара познакомилась на пробах фильма «Не скажу». В 2009 году Матвеев развелся с супругой Яной Сексте, а через год официально зарегистрировал отношения с Боярской.

Свадьбу артисты сыграли в день рождения Максима 28 июля 2010 года. Звезда «Триггера» объяснял, что в тот момент просто совпали их рабочие графики и они смогли расписаться.

Накануне начались съемки сериала «Тоннель» с Боярской в главной роли.

Ранее Юрий Куклачев дал совет желающим удачно выйти замуж женщинам.