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Максим Виторган не может самостоятельно ходить после операции

Актер Максим Виторган передвигается с помощью ходунков после операции
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mvitorgan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Максим Виторган признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может самостоятельно ходить после операции на плече.

Звезда фильма «Нормальный только я» опубликовал в личном блоге серию снимков, на которых запечатлен стоящим на медицинских ходунках. На одном из фото Виторган радостно позирует в камеру, а на другом — стоя читает.

«Я и мой индивидуальный транспорт. Спасибо всем, за слова и дела поддержки! Теперь мы будем жить по-новому (хорошо забытое старое)», — написал артист.

Накануне Максим Виторган рассказал подписчикам, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за перелома плеча. Другие подробности артист раскрывать не стал.

Актер Максим Виторган — сын народного артиста России Эммануила Виторгана и артистки Аллы Балтер. В феврале 2022 года актер выступил против СВО, но остался жить в России. В его фильмографии свыше 100 работ, среди которых «День выборов», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Беспринципные». У Виторгана трое наследников: дети Полина и Даниил родились в первом браке артиста с актрисой Викторией Верберг, а сын Платон — после отношений с Ксенией Собчак.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка «Миража» пожаловалась на самочувствие после концерта в Кремле.

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