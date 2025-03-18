Звезда «Вечного зова» Семина призвала запретить Пугачевой въезд в Россию

Актриса Тамара Семина предложила забрать у Пугачевой все имущество в России

Народная артистка РСФСР Тамара Семина заявила в беседе с изданием «Абзац», что Алле Пугачевой нужно запретить приезжать в Россию.

«Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила ее на ноги. <…> От нее не убудет. У нее есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он ее и содержит!» — высказалась звезда фильма «Вечный зов».

Семина предложила наложить арест на все сбережения Пугачевой и забрать имущество артистки в Подмосковье в пользу государства. Актриса считает подобное решение верным, поскольку «государство дало — государство взяло».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В феврале 2024 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев предлагал изъять у Пугачевой и Галкина подмосковный замок в деревне Грязь в пользу государства. Он также заявлял, что певицу нужно лишить звания народной артистки.

Накануне сообщалось, что Алла Пугачева арендовала пирс, расположенный на территории ее дачного участка в Солнечногорске, до 2057 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура объяснила необходимость уголовного дела против Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).