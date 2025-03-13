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75-летняя Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года

«Абзац»: певица Алла Пугачева арендовала пирс в Солнечногорске до 2057 года
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maxgalkimru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева арендовала пирс, расположенный на территории ее дачного участка в Солнечногорске, до 2057 года. Об этом сообщает издание «Абзац».

Речь идет о подмосковском участке Пугачевой, у которого есть собственная береговая линия с пирсом. На нем также стоит четырехэтажный коттедж с кинотеатром, релакс-зоной с бассейном и хамамом и другими удобствами. До своего отъезда из России, утверждают СМИ, там жил внук артистки Никита Пресняков.

В администрации городского округа Солнечногорск Московской области рассказали «Абзацу», что исполнительница оплатила аренду пирса до 2057 года. По данным издания, после эмиграции из России Пугачева какое-то время отказывалась оплачивать аренду причала, из-за чего у нее был долг в размере 50 тыс. рублей. Но впоследствии певица решила погасить задолженность и продлить аренду.

В октябре 2023 года бизнесмен из Балаково Анатолий Рыськов подал в суд на Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте из-за пирса на даче в Солнечногорске. Предприниматель требовал, чтобы артистки снесли причал, поскольку он «ограничивает доступ к береговой полосе местного водоема».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее стало известно о подготовке Лепса к свадьбе с 19-летней Кибой.

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