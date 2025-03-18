Прокуратура объяснила необходимость уголовного дела против Бориса Акунина

Материалы для возбуждения уголовного дела против писателя Акунина отправили в СК

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя Григорий Чхартишвили). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартишвили по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — объяснили в прокуратуре необходимость заведения дела.

По данным прокуратуры, Акунин был дважды за год привлечен к административной ответственности за распространение сообщений в соцсетях без указания статуса иноагента, а после штрафов некоторое время продолжал не указывать свой статус.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Ранее книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчице Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.