Инстасамка сменила фамилию

Блогерша Дарья Зотеева (она же — Инстасамка) поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы с Олегом Еропкиным (Moneyken). Об этом сообщает Mash.

Инстасамка, утверждает Telegram-канал, подала документы на смену фамилии на Еропкину в марте 2025 года. По данным Mash, блогерша уже получила паспорт с новой фамилией.

Зотеева вышла замуж за рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Блогерша раскрывала, что избранник сделал ей предложение руки и сердца певице во Франции. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Известно, что Инстасамка не пригласила на торжество своего отца, поскольку родитель перестал с ней общаться после ее ухода из дома. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

В марте 2024 года стало известно, что муж Инстасамки купил спорткар за 45 млн рублей. Moneyken купил приобрел автомобиль Lamborghini Urus, похваставшись снимками новой машины в соцсетях. На фото рэпер позировал в черной толстовке с принтом, широких брюках и кедах, сидя на капоте.

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