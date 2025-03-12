Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инстасамка сменила фамилию

Mash: блогерша Инстасамка взяла фамилию мужа спустя четыре года после свадьбы
close
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Дарья Зотеева (она же — Инстасамка) поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы с Олегом Еропкиным (Moneyken). Об этом сообщает Mash.

Инстасамка, утверждает Telegram-канал, подала документы на смену фамилии на Еропкину в марте 2025 года. По данным Mash, блогерша уже получила паспорт с новой фамилией.

Зотеева вышла замуж за рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Блогерша раскрывала, что избранник сделал ей предложение руки и сердца певице во Франции. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Известно, что Инстасамка не пригласила на торжество своего отца, поскольку родитель перестал с ней общаться после ее ухода из дома. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

В марте 2024 года стало известно, что муж Инстасамки купил спорткар за 45 млн рублей. Moneyken купил приобрел автомобиль Lamborghini Urus, похваставшись снимками новой машины в соцсетях. На фото рэпер позировал в черной толстовке с принтом, широких брюках и кедах, сидя на капоте.

Ранее стало известно, что украинский тиктокер Артур Бабич подал документы на получение гражданства РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами