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Автор песен Пугачевой назвал плюсы главного хита Инстасамки

Поэт Шаганов: песню «За деньги да» Инстасамки можно считать протестом
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Автор песен Аллы Пугачевой, Софии Ротару и группы «Любэ» Александр Шаганов назвал плюсы главного хита певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева). Его цитирует NEWS.ru.

По мнению Шаганова, в песне «За деньги да» нет ничего предосудительного — девушка, на его взгляд, не прославляет описанные в песне реалии, а может высказывать протест против них.

«Автор и исполнительница высмеивает людей с таким образом мыслей. Полагаю, творческий человек так увидел и показал», — сказал он.

Общество, отметил поэт, иногда предъявляет к артистам завышенные требования, забывая о том, что эстрада — легкий жанр, рассчитанный на свою аудиторию.

«Например, люди веселятся возле бассейна на побережье под чьи-то песни. Это тоже эстрада как часть искусства. А кто-то любит оперу», — размышляет Шаганов.

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