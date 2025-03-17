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К 110-летию Георгия Жженова устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 110-летию Георгия Жженова пройдет на ТВ
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РИА Новости

Марафон в честь юбилея со дня рождения народного артиста СССР Георгия Жженова пройдет 22 марта на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

22 марта Георгию Жженову могло исполниться 110 лет. Его не стало 8 декабря 2005 года.

Марафон стартует с показа кинотрилогии режиссера Виллена Азарова по роману Василия Ардаматского «Сатурн почти не виден». Она посвящена подвигу советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Жженов сыграл генерала Николая Ивановича Тимерина во всех трех картинах: «Путь в «Сатурн»» (11:00), «Конец «Сатурна»» (12:25) и «Бой после победы» (14:10).

Показ работ с участием Жженова продолжится в 17:10 фильмом-катастрофой Александра Митты «Экипаж». В нем артист исполнил роль командира экипажа Ту-154 Тимченко. Роль стала знаковой в кинокарьере актера.

В 19:40 зрители смогут просмотреть фильм Юлия Карасика «Человек, которого я люблю». Картина рассказывает об отношениях вдовца Евгения Муромцева (в исполнении Жженова) с его сыновьями, переживающими кризисы и проблемы взрослой жизни, в которую они вступают.

Марафон завершится в 01:45 военной драмой Дамира Вятич-Бережных «Ворота в небо», в которой актер сыграл полковника Ивана Лукича Лебеденко.

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