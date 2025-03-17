Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Алека Болдуина защитила актера с помощью безвкусного наряда

Жена актера Болдуина Хилария обманула папарацци, чтоб отвлечь внимание от мужа
close
AP

Супруга голливудского актера, инструктор по йоге Хилария Болдуин рассказала, как однажды защитила мужа с помощью безвкусного наряда. Ее цитирует People.

В шоу о жизни семьи 41-летняя мать семерых детей вспомнила инцидент с папарацци после того, как ее мужу во второй раз предъявили обвинение после стрельбы в 2021 году на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Болдуин намеренно надела мини-юбку, чулки в сетку и куртку цвета металлик, чтобы отвлечь фотографов, когда муж ехал в суд.

«Алек должен был попытаться сесть в машину, и чтобы попытаться защитить его, я надела нелепый наряд и вышла из дома. А они и не поняли, что я издеваюсь над ними», — сказала она.

Папарацци действительно отвлеклись на Хиларию и отвернулись от входной двери дома Болдуинов.

Алек сел в машину и уехал. Затем я пошла обратно к дому», — вспоминает Хилария.

После в заголовках журналисты высмеяли «стиль жены мафиози» Хиларии. Она отрицала, что хотела быть в центре внимания.

«Назовите меня сумасшедшей, но знаете что? Я позабочусь о своих муже и детях», — заключила она.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

В феврале Алек Болдуин жаловался, что у него развилось психическое расстройство после трагедии на съемках.

Ранее актриса Кейт Бланшетт призналась в ненависти к воздуходувкам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами