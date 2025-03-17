Жена Алека Болдуина защитила актера с помощью безвкусного наряда

Супруга голливудского актера, инструктор по йоге Хилария Болдуин рассказала, как однажды защитила мужа с помощью безвкусного наряда. Ее цитирует People.

В шоу о жизни семьи 41-летняя мать семерых детей вспомнила инцидент с папарацци после того, как ее мужу во второй раз предъявили обвинение после стрельбы в 2021 году на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Болдуин намеренно надела мини-юбку, чулки в сетку и куртку цвета металлик, чтобы отвлечь фотографов, когда муж ехал в суд.

«Алек должен был попытаться сесть в машину, и чтобы попытаться защитить его, я надела нелепый наряд и вышла из дома. А они и не поняли, что я издеваюсь над ними», — сказала она.

Папарацци действительно отвлеклись на Хиларию и отвернулись от входной двери дома Болдуинов.

Алек сел в машину и уехал. Затем я пошла обратно к дому», — вспоминает Хилария.

После в заголовках журналисты высмеяли «стиль жены мафиози» Хиларии. Она отрицала, что хотела быть в центре внимания.

«Назовите меня сумасшедшей, но знаете что? Я позабочусь о своих муже и детях», — заключила она.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

В феврале Алек Болдуин жаловался, что у него развилось психическое расстройство после трагедии на съемках.

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