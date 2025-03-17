Орлова объяснила, почему не ездила в Индию: «Была мечта»

Певица Ольга Орлова заявила, что ей отказали в визе в Индию

Певица Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что очень хотела посетить Индию.

«Десять лет назад — это прям была мечта», — поделилась артистка.

Орлова отметила, что не смогла полететь в Индию. Ей отказали в визе.

В декабре 2024 года Орлова заявила, что не может представить свою жизнь без России. Она назвала себя патриоткой своей страны с очень развитым чувством родины.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В 2025-м Орлова впервые за 7 лет выпустила новую песню «О неприличном». Релиз состоялся 2 марта — в Прощеное воскресенье. Это последний день накануне Великого поста в православии. Орлова призналась, что ждет обратной связи от поклонников. Артистка пошутила, что люди ее «простят», если им не понравится композиция.

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