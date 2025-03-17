Кудрявцева стала жертвой аферистов

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что столкнулась с аферистами.

Кудрявцева рассказала, что воспользовалась Telegram-ботом «Фотобудка ИИ» ради интереса. Однако после приложение стало списывать у нее деньги. По словам артистки, она делала фотографии за разовый платеж. Позже авторы бота сделали ежемесячное списание, не предупредив пользователей.

«Ну у меня же времени до фига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что, блин?» — возмутилась телеведущая.

Кудрявцева добавила, что бот не только списывает деньги, но и плохо работает. При попытке загрузки снимка он выдает ошибку и просит обратиться в поддержку.

В ноябре 2024 года Кудрявцева прокомментировала снимок с поклонницей. На фото телеведущая предстала без макияжа и фильтров. По словам знаменитости, она гордится тем, что не отказывает в фото с фанатами, даже когда «выглядит как обезьяна».

53-летняя Кудрявцева заявила, что не стесняется своего возраста. Она матом попросила отстать от нее и ее внешнего вида.

Ранее Лера Кудрявцева опровергла, что била няню и называла ее дрянью.