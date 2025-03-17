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Тайвань намерен лишать артистов гражданства за поддержку Китая

Поддерживающие Китай тайваньские артисты лишатся гражданства
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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Поддерживающие Китай артисты из Тайваня могут лишиться тайваньского гражданства, если у них есть китайское. Об этом пишет Taipei Times со ссылкой на главу ведомства по делам Китая Китайской Республики Тайвань Цю Чуйчжэна.

Цю Чуйчжэн считает, что Пекин активно использует живущих в Китае артистов из Тайваня «в собственных политических целях». Так как они имеют возможность активно влиять на умы поклонников, их будут лишать гражданства Тайваня,

Ведомство подвергнет проверке 20 тайваньских артистов, которые в начале марта в своих аккаунтах в социальной сети Weibo поделились фотографией, на которой говорилось, что Тайвань будет «возвращен» Китаю.

Глава ведомства добавил, что закон, регулирующий отношения между народами Тайваньского региона и материкового Китая, не предусматривает серьезных ограничений для артистов.

17 февраля сообщалось, что власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у Соединенных Штатов.

15 января стало известно, что Тайвань в случае войны с материковым Китаем не сможет вести боевые действия дольше нескольких месяцев. В условиях ограниченных каналов снабжения и пополнения запасов, а также если Пекин заблокирует остров или введет карантин, армия Тайваня едва ли сможет что-то сделать.

Ранее сообщалось, что Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню.

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