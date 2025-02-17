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Тайвань планирует закупить вооружение у США

Reuters: Тайвань планирует многомиллиардную закупку вооружений у США
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Chiang Ying-ying/AP

Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что стоимость закупленного вооружения может составить от $7 до $10 млрд. Приобретенное оружие может включать в себя системы залпового огня HIMARS, отмечает агентство.

До этого бывший советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод заявил, что после высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости взять под контроль сектор Газа, Китай начнет «поглядывать» на Тайвань.

15 января стало известно, что Тайвань в случае войны с материковым Китаем не сможет вести боевые действия дольше нескольких месяцев.

1 декабря прошлого года МИД Китая заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, а также подвергают опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню.

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