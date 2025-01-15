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Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню

Будущий помощник Трампа Уолтц: США ускорят поставки оружия Тайваню
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Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню после прихода к власти. Об этом заявил будущий помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц во время выступления в Вашингтонском институте мира, передает ТАСС.

«У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше $20 млрд, они уже выплатили эти средства», — напомнил Уолтц.

Задачей США называют превращение Тайваня в «дикобраза» — насыщение его такими видами вооружений, которые повлекут огромные потери для материкового Китая в случае нападения с целью заставить Пекин отказаться от идеи вернуть остров военным путем.

В этой связи подчеркивается, что Трамп намерен далее укреплять альянсы Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее минобороны Тайваня сообщило о приближении 10 самолетов армии Китая.

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