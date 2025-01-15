Стало известно, сколько продержится Тайвань в случае войны с Китаем

Bloomberg: Тайвань в случае войны с Китаем продержится несколько месяцев

Тайвань в случае войны с материковым Китаем не сможет вести боевые действия дольше нескольких месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местный источник.

«В отличие от Украины ... Тайвань не имеет возможности вести боевые действия дольше нескольких месяцев», — пишет агентство.

Источник отметил, что в условиях ограниченных каналов снабжения и пополнения запасов, а также если Пекин заблокирует остров или введет карантин, армия Тайваня едва ли сможет что-то сделать.

Bloomberg утверждает, что солдаты срочной службы, резервисты и профессиональные военные Тайваня получают плохую подготовку, а также небольшое денежное довольствие. Среди прочего, многие граждане страны жалуются, что срок службы молодых людей по призыву, который продлили с четырех месяцев до одного года, является пустой тратой времени.

1 декабря прошлого года МИД Китая заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, а также подвергают опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Вашингтон использует Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Дипломат также обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая.

Ранее сообщалось, что Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню.