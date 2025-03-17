Певец Соколовский заявил, что хотел бы чаще видеть дочь

Певец Влад Соколовский огорчился редким встречам с дочерью Мией от экс-супруги — певицы Риты Дакоты. Об этом 33-летний артист рассказал в беседе с «Леди Mail».

Он напомнил, что Мия сейчас живет не в России, а с матерью, развивающей карьеру в США.

«К моему огромному сожалению, Мия не живет сейчас в России, поэтому мы вынуждены видеться крайне редко, что меня, конечно же, сильно огорчает. Как бы я ни пытался поменять к этому свое отношение, у меня пока не получается это сделать», — признался он.

Влад Соколовский состоит в браке с моделью Ангелиной Сурковой и воспитывает двухлетнего сына Дэвида.

«Если моя дочь Мия — прирожденная актриса и у нее много сильных сторон в этом направлении, то Дэвид — объективно — очень музыкальный ребенок. <...> Он идеально попадает в ноты и сам схватывает тональности», — говорит отец, готовый помогать сыну в случае, если мальчик проявит желание профессионально заниматься музыкой.

В феврале Соколовский рассказал об «очередном» кризисе с женой.

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