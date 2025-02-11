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Рита Дакота раскрыла гонорар за песню для Лободы

Певица Рита Дакота сообщила, что написала текст хита Лободы за $500
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ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила $500 за соавторство текста песни Лободы «Твои глаза».

Дакота отметила, что, работая автором песен, она зарабатывала в сотни раз меньше, чем артисты, которые их пели. Певица призналась, что сама оценила «Твои глаза» в $500, хотя впоследствии композиция стала лауреатом премий «Песня года» и «Золотой граммофон».

«Причем сама же и оценила эту работу так, мол «ну что такого доделать текст-то», — вспомнила музыкантка.

Как рассказала Дакота, за целую композицию она получала от $1000 до $3000. Однако у нее не был большой спрос. Артистка продавала по песне раз в полгода.

«Я чувствовала себя тупой неудачницей как артист и страшно завидовала артистам, которые зарабатывают миллионы на своей музыке (а иногда на моей)», — поделилась певица.

По словам Дакоты, ее мучило чувство вины за зависть к более успешным коллегам. После того как музыкантка начала работать над собой, она поняла, что хочет быть на сцене, а не за ней. Тогда артистка осознала, что не желает быть автором песен для других артистов.

«Я увидела наконец, что роль «автора песен для других артистов» никогда не принесет мне тех денег, которые я хочу зарабатывать. Но самое важное – не принесет мне полного удовольствия от реализации», — рассказала исполнительница.

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