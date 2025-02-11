Соколовский рассказал об «очередном» кризисе с женой

Певец Влад Соколовский заявил в беседе с VOICE, что не так давно прошел «очередной кризис» с женой Ангелиной Сурковой.

По мнению Соколовского, этот кризис вывел его отношения с супругой на более чувственный уровень. Он считает, что сейчас проживает самую глубокую стадию чувств с женой.

Соколовский не отрицает, что в его романе с Сурковой случалось множество кризисов. Пара проходила «самые разные этапы развития и чувств».

«Вопрос в решении, готов ли ты бороться за любовь, чувства, меняться сам, ведь твой партнер поменяется только в зависимости от твоих собственных изменений, и то, как он с вами ведет себя, — это результат и вашей позиции в отношениях. Это мало кто может принять и осознать, люди в основном привыкли кого-то винить в своих проблемах, но это факт уже из практики», — поделился артист.

Соколовский сделал предложение модели Ангелине Сурковой в июле 2022 года, через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле 2024 года.

У Соколовского также есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Артисты развелись в 2018 году. Причиной расставания стали измены певца.

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