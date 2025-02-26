Борисов и Эйдельштейн сожгли чучело и отпраздновали Масленицу с Майки Мэдисон

Американская актриса Майки Мэдисон рассказала в шоу «Late Night with Seth Meyers», что отпраздновала Масленицу с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Мэдисон вспомнила, как утром Борисов и Эйдельштейн приготовили блины, а затем поехали в лес. Там они провели традиционный обряд по сожжению чучела. Артисты соорудили конструкцию из веток и нарядили ее в одежду Борисова, а потом подожгли.

«Я даже не стала подвергать это сомнению. Я просто подумала, что звучит логично. На самом деле я даже не проверяла, существует ли такой праздник», — поделилась артистка.

В эфире шоу показали кадры, как Борисов и Эйдельштейн сжигали чучело.

Борисов, Эйдельштейн и Мэдисон вместе снялись в фильме Шона Бэйкера «Анора». Картину номинировали в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Также поборются за награду Шон Бэйкер за «Лучшего режиссера», Майки Мэдисон за «Лучшую женскую роль» и Юра Борисов за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Борисов рассказывал, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию «Оскар». По словам артиста, ему хочется «залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет».

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