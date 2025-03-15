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Из разрушенного музея в Судже удалось спасти почти 500 ценных артефактов

В Судже из разрушенного музея сотрудники спасли 457 артефактов

В Курской области в результате обстрелов и атаки дрона был частично разрушен Суджанский краеведческий музей, пишет «Курская правда».

Как сообщает газета, здание известно как Дом Чупилова, является памятником архитектуры конца XIX века и охраняется государством. Музей там существует с 1962 года, в 1990-м он стал филиалом Курского областного краеведческого музея. Три года назад здание было отреставрировано.

«Основной фонд включал более 10,5 тысячи экспонатов, в том числе ценные клады, произведения искусства и исторические предметы», — говорится в публикации.

Там отмечается, что сотрудникам музея удалось спасти 457 артефактов, среди них наиболее ценные предметы живописи, археологические находки, знаки отличия, ковры и книги.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года. Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов региона. Среди них была и Суджа.

Ранее появилось видео с разрушенным ВСУ зданием Суджанского краеведческого музея.

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Атаки на Курскую область
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