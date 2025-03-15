Появилось видео с разрушенным ВСУ зданием Суджанского краеведческого музея

Хинштейн опубликовал видеозапись с последствиями атаки ВСУ на музей в Судже

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлено разрушенное после удара украинских войск здание Суджанского краеведческого музея.

На кадрах видно, что от строения практически ничего не осталось. В целости сохранилась лишь небольшая часть фасада.

«Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти. <...> Основной фонд музея насчитывал более 10,5 тыс. экспонатов, включая уникальные клады, произведения искусства и исторические артефакты», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что учреждение было открыто в 1962 году и с 1990 года работало в качестве одного из филиалов Курского областного краеведческого музея. При этом его здание было признано объектом культурного наследия и памятником архитектуры конца XIX века.

«К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников музея особо ценные экспонаты были заранее вывезены. Всего было спасено 457 предметов», — добавил исполняющий обязанности губернатора.

14 марта военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли здание краеведческого музея в городе Судже, расположенном в Курской области. В результате ранения получили три человека, из которых выжили двое.

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