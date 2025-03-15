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Звезду «Брата-2» выписали из больницы после операции на сердце

Актер Сухоруков начал реабилитацию после выписки из клиники
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Народного артиста России Виктора Сухорукова выписали из клиники после операции на сердце. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на самого актера.

Операцию провели в начале марта, сейчас 73-летний Сухоруков чувствует себя нормально.

«Уже выписан из клиники, никаких осложнений. Начал реабилитацию. Настроение хорошее», — заверил он.

По словам артиста, остается дискомфорт — три месяца ему нужно будет носить бандаж.

Хирургическое вмешательство звезде «Брат-2» было необходимо из-за ишемической болезни сердца.

Telegram-канал Shot утверждал, что актера экстренно госпитализировали из дома 1 марта.

«‎У него из носа внезапно пошла кровь. Народному артисту сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам врачей, актер вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более серьезными», — говорилось в публикации.

15 марта Сухоруков опроверг информацию об осложнениях после операции.

Ранее экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал о борьбе с зависимостью.

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