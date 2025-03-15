Звезду «Брата-2» выписали из больницы после операции на сердце

Актер Сухоруков начал реабилитацию после выписки из клиники

Народного артиста России Виктора Сухорукова выписали из клиники после операции на сердце. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на самого актера.

Операцию провели в начале марта, сейчас 73-летний Сухоруков чувствует себя нормально.

«Уже выписан из клиники, никаких осложнений. Начал реабилитацию. Настроение хорошее», — заверил он.

По словам артиста, остается дискомфорт — три месяца ему нужно будет носить бандаж.

Хирургическое вмешательство звезде «Брат-2» было необходимо из-за ишемической болезни сердца.

Telegram-канал Shot утверждал, что актера экстренно госпитализировали из дома 1 марта.

«‎У него из носа внезапно пошла кровь. Народному артисту сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам врачей, актер вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более серьезными», — говорилось в публикации.

15 марта Сухоруков опроверг информацию об осложнениях после операции.

Ранее экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал о борьбе с зависимостью.