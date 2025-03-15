Звезде «Брата-2» провели срочную операцию на сердце

У актера Виктора Сухорукова, который известен по роли Виктора Багрова в фильме «Брат-2», врачи обнаружили проблемы с сердцем и провели срочную операцию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, актера экстренно госпитализировали из дома 1 марта.

«‎У него из носа внезапно пошла кровь. Народному артисту сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам врачей, актер вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более серьезными», — говорится в публикации.

Обследование показало, что у Сухорукова изношены сосуды и это повышает риск инсульта. На данный момент актер проходит лечение, после выписки ему придется соблюдать диету, утверждает SHOT.

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