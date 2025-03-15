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Звезде «Брата-2» провели срочную операцию на сердце

SHOT: актеру Сухорукову провели экстренную операцию на сердце
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

У актера Виктора Сухорукова, который известен по роли Виктора Багрова в фильме «Брат-2», врачи обнаружили проблемы с сердцем и провели срочную операцию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, актера экстренно госпитализировали из дома 1 марта.

«‎У него из носа внезапно пошла кровь. Народному артисту сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам врачей, актер вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более серьезными», — говорится в публикации.

Обследование показало, что у Сухорукова изношены сосуды и это повышает риск инсульта. На данный момент актер проходит лечение, после выписки ему придется соблюдать диету, утверждает SHOT.

Накануне сообщалось, что актриса театра и кино Елена Яковлева была экстренно госпитализирована в Москве из-за жалоб на сильные боли в животе. Врачи предварительно диагностировали у звезды сериала «Каменская» заболевание брюшной полости и новообразование в печени. 64-летней знаменитости назначили терапию.

Ранее экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал о борьбе с зависимостью.

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