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Звезда «Брата-2» прокомментировал сообщения об осложнениях после операции

Актер Сухоруков опроверг сообщения об ухудшении здоровья
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Пресс-служба фильма «Пять процентов»

Народный артист России, звезда фильма «Брат-2» Виктор Сухоруков прокомментировал сообщения об осложнениях после операции на сердце. 73-летнего актера цитируют «Аргументы и факты».

«Сделана операция. Никаких осложнений. Начал реабилитацию», — заявил он.

Сухоруков 3 марта перенес операцию на сердце из-за ишемической болезни. Ему провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения.

Telegram-канал Shot утверждал, что актера экстренно госпитализировали из дома 1 марта.

«‎У него из носа внезапно пошла кровь. Народному артисту сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам врачей, актер вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более серьезными», — говорилось в публикации.

Ранее экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал о борьбе с зависимостью.

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