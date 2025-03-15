Звезда «Брата-2» прокомментировал сообщения об осложнениях после операции

Народный артист России, звезда фильма «Брат-2» Виктор Сухоруков прокомментировал сообщения об осложнениях после операции на сердце. 73-летнего актера цитируют «Аргументы и факты».

«Сделана операция. Никаких осложнений. Начал реабилитацию», — заявил он.

Сухоруков 3 марта перенес операцию на сердце из-за ишемической болезни. Ему провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения.

Telegram-канал Shot утверждал, что актера экстренно госпитализировали из дома 1 марта.

«‎У него из носа внезапно пошла кровь. Народному артисту сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам врачей, актер вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более серьезными», — говорилось в публикации.

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