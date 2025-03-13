Экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал, как поборол алкогольную зависимость

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов рассказал RTVI, что бросил пить благодаря жене Виктории.

По словам Богомазова, супруга призвала его отказаться от алкоголя, поскольку была «не готова все это принимать и терпеть». Она поставила ему условие.

«И здесь выбор стоял: либо семья нормальная, либо просто периодические алкогольные завесы. <…> Если ты идиот, то ты и ребенка, и жену можешь, конечно, променять на синьку», — заявил исполнитель.

Богомазов признался, что бросил пить «на силе воле». Он вспомнил, что проблемы с алкоголем у него начались на фоне нерешенных проблем внутри коллектива «Отпетые мошенники», развода со своей первой супругой Юлией и ряда других переживаний.

«Я сейчас могу признать, что это слабый человек — который просто берет алкоголь и думает, что он решит все проблемы. Нет. Они только усугубляются, и откладываются, и накапливаются», — подчеркнул музыкант.

Игорь «Гарик» Богомазов создал группу «Отпетые мошенники» с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». В 2011 году артист покинул коллектив. Аморалов и Том Хаос объясняли его уход проблемами с алкоголем.

Ранее сообщалось, что иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на проблемы со здоровьем.