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«Самый трудный год в жизни»: звезда «Лета наших надежд» о борьбе с раком

Актер Джеймс Ван Дер Бик заявил, что из-за рака научился любить себя
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Joseph Marzullo/imago-images.de/Global Look Press

Актер, звезда сериала «Лето наших надежд» Джеймс Ван Дер Бик в свой 48-й день рождения рассказал о борьбе с раком прямой кишки. Размышлениями он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это был самый трудный год в моей жизни», — признался он.

По словам Ван Дер Бика, в юности он определял себя как актера, но это не приносило удовлетворения. Затем он нашел для себя подходящую роль: любящего и сильного мужа, отца, кормильца, садовода. Однако рак и лечение болезни лишили его сил и возможностей.

«Но все определения, которые так глубоко меня волновали, были у меня отняты. Я больше не мог быть мужем, который помогал жене. Я больше не мог быть отцом и забирать детей из школы, укладывать их спать и быть рядом с ними. Я не мог быть кормильцем, потому что не работал. Я даже не мог быть садоводом, потому что не было сил обрезать деревья в срок», — делится он.

Однако путем самопознания и медитации Ван дер Бик понял, что достоин Божьей любви, и научился любить себя сам.

«И то же самое относится к вам. «Я достоин любви». Потому что вы достойны», — призвал столкнувшихся с тяжелыми болезнями людей не отчаиваться он.

Ван дер Бик впервые поделился новостями о своем диагнозе в ноябре 2024 года.

У актера шестеро детей от жены Кимберли, на которой он женился в августе 2010 года.

Ранее актер Виктор Сухоруков опроверг сообщения об ухудшении здоровья после операции.

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