У многодетной звезды «Лета наших надежд» нашли рак кишечника

Звезда сериала «Лето наших надежд» («Бухта Доусона») и многодетный отец Джеймс Ван Дер Бик борется с колоректальным раком — раком толстой или прямой кишки. Об этом сообщает TMZ.

47-летний актер рассказал, что проходит лечение и, несмотря на пугающий диагноз, есть повод для оптимизма. Ван Дер Бик уточнил, что чувствует себя хорошо.

Неизвестно, как долго болеет Ван Дер Бик. В его ближайших планах участие в передаче «The Real Full Monty», в рамках которой он и другие большие звезды разденутся, чтобы привлечь внимание к определенным типам рака.

В последние месяцы артист также продолжал сниматься, несмотря на диагноз.

Ван Дер Бик женат на Кимберли Брук, от которой у него шестеро детей: дочери Оливия, Аннабель, Эмилия и Гвендолин, а также двое сыновей, Джошуа и Джеремия.

Накануне Отар Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее сообщалось, что Витас едва не ослеп из-за серьезных проблем со здоровьем.