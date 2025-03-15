«Из бомжей в людей»: зататуированный сын Елены Яковлевой о своей профессии

Сын народных артистов России Елены Яковлевой и Валерия Шальных Денис Шальных рассказал о своей профессии. Его цитируют «Аргументы и факты».

Несколько лет назад музыкант устроился в салон мужских стрижек и гордится профессией барбера.

«Я хотя бы людей стригу! У меня они из бомжей превращаются в более-менее приличных людей. Они радуются, а ваши коллеги пишут всякое», — рассказал Шальных.

Под «всяким» мужчина подразумевает информацию о якобы экстренной госпитализации своей матери.

«Она на репетицию собиралась из дома. А тут стали названивать и про такое спрашивать», — сказал он.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Елену Яковлеву якобы срочно доставили в больницу из-за сильных болей в животе. Telegram-канал утверждал, что врачи предварительно диагностировали у знаменитости заболевание брюшной полости и новообразование в печени.

Денис Шальных известен как один из самых эпатажных звездных наследников, поскольку еще в юности он украсил свое тело многочисленными татуировками. В 2023-м мужчина рассказывал, что набил на своем теле портреты Теда Банди и Джеффри Дамера. В мае 2024-го мужчина заявлял, что избавился от изображения гроба на лице по просьбе матери. Вместо него Шальных набил узор, напоминающий щупальца.

Ранее звезда фильма «Брат-2» Виктор Сухоруков прокомментировал сообщения об осложнениях после операции на сердце.