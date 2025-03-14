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Звезду сериала «Каменская» Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве

SHOT: актриса Яковлева срочно госпитализирована в Москве из-за болей в животе
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Фото предоставлено кинопрокатной компанией Capella Film

Актриса театра и кино Елена Яковлева экстренно госпитализирована в Москве из-за жалоб на сильные боли в животе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, врачи предварительно диагностировали у звезды сериала «Каменская» заболевание брюшной полости и новообразование в печени.

Сейчас 64-летней знаменитости назначили терапию, и артистка по-прежнему будет находиться под наблюдением медиков.

В 2014 году у Елены Яковлевой остановилось сердце во время срочной операции из-за язвы желудка. Актриса вспоминала, что не испытывала страх в этот момент — она видела, как «впереди маячил яркий свет». Потом у Яковлевой также были сломаны два ребра, она на три месяца потеряла голос и испытывала проблемы с ухом.

Накануне иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на проблемы со здоровьем. Он признался, что нуждается в дорогостоящей операции на позвоночнике и пребывает в тяжелом психофизическом состоянии. По словам иллюзиониста, он практически не выходит на улицу из-за болей в спине. Артист страдает от межпозвоночной грыжи.

Ранее сообщалось, что экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал о борьбе с зависимостью.

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