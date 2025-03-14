Петербургского поэта арестовали за мат и плетку в библиотеке

Поэта Бражникова арестовали на 5 суток за непристойное поведение в библиотеке

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя на 5 суток за непристойное поведение в библиотеке. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

В суде рассказали, что 28 февраля 2025 года поэт по имени Николай Бражников, находясь в помещении Библиотечного центра искусства и поэзии имени С.А. Есенина, «выражался грубой нецензурной бранью, проявил явное неуважение к обществу, имея непристойный внешний вид, игнорируя правила приличия и благопристойности», а на замечания не реагировал.

Молодой человек обнажался, расстегивая на себе длинный халат, и доставал плетку.

Бражников вину признал и заверил, что не хочет совершать таких поступков впредь — по его словам, он не знал о запрете на употребление мата и не рассматривал свое выступление как нарушение общественного порядка. Он добавил, что находился в экстатичном состоянии, на учете в диспансерах не состоит, алкогольные напитки и наркотические вещества не употребляет.

Мероприятие в библиотеке называлось «Чемпионат поэзии 2025», Бражников выступал под псевдонимом «Ян Лен».

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