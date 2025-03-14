Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургского поэта арестовали за мат и плетку в библиотеке

Поэта Бражникова арестовали на 5 суток за непристойное поведение в библиотеке
close
Кадр из видео/Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя на 5 суток за непристойное поведение в библиотеке. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

В суде рассказали, что 28 февраля 2025 года поэт по имени Николай Бражников, находясь в помещении Библиотечного центра искусства и поэзии имени С.А. Есенина, «выражался грубой нецензурной бранью, проявил явное неуважение к обществу, имея непристойный внешний вид, игнорируя правила приличия и благопристойности», а на замечания не реагировал.

Молодой человек обнажался, расстегивая на себе длинный халат, и доставал плетку.

Бражников вину признал и заверил, что не хочет совершать таких поступков впредь — по его словам, он не знал о запрете на употребление мата и не рассматривал свое выступление как нарушение общественного порядка. Он добавил, что находился в экстатичном состоянии, на учете в диспансерах не состоит, алкогольные напитки и наркотические вещества не употребляет.

Мероприятие в библиотеке называлось «Чемпионат поэзии 2025», Бражников выступал под псевдонимом «Ян Лен».

В конце февраля кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест.

Ранее экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами