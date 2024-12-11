Экоактивистку Чирикову заочно арестовали за фейки про армию

Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

В суде уточнили, что Чириковой вменяется статья 207.3 УК РФ, которая звучит как «публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ». Экоактивистка объявлена в международный розыск.

По данным следствия, Чирикова на одном из видеохостингов опубликовала видео. В материалах, согласно исследованию, содержалась фейковая информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

24 апреля Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Чирикову. Экоактивистке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они будут исчисляться с момента задержания в РФ или экстрадиции в страну из-за рубежа.

Ранее была названа причина возбуждения нового дела против экоактивистки Чириковой.