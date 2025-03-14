Скандальный сын Яковлевой матом прокомментировал слухи о госпитализации матери

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в нецензурной форме отказался отвечать на вопрос о здоровье матери. Об этом сообщает 360.ru.

Шальных также не подтвердил новость, что звезда сериала «Каменская» была экстренно госпитализирована из-за болей в животе.

«Напишите лучше о том, что журналиста госпитализировали с разрывом ануса. Я обожаю журналистов», — заявил мужчина.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что актрису Елену Яковлеву якобы срочно доставили в больницу из-за сильных болей в животе. Telegram-канал утверждал, что врачи предварительно диагностировали у знаменитости заболевание брюшной полости и новообразование в печени.

Денис Шальных известен как один из самых эпатажных звездных наследников, поскольку еще в юности он украсил свое тело многочисленными татуировками. В 2023-м мужчина рассказывал, что набил на своем теле портреты Теда Банди и Джеффри Дамера. В мае 2024-го мужчина заявлял, что избавился от изображения гроба на лице по просьбе матери. Вместо него Шальных набил узор, напоминающий щупальца.

Ранее актер Тишко признался, что ему больно вспоминать об аборте Анфисы Чеховой.