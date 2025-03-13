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Тишко со слезами рассказал об аборте Анфисы Чеховой: «Катастрофическое решение»

Актер Тишко признался, что ему больно вспоминать об аборте Анфисы Чеховой
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Михаил Фомичев/ТАСС

Актер Владимир Тишко, известный по рекламе стирального порошка Tide, вспомнил на съемках реалити-шоу «Выживалити» о болезненном романе с Анфисой Чеховой.

Тишко и Чехова познакомились во время совместной работы на телеканале СТС. Знаменитости жили вместе на протяжении трех лет. У них мог быть ребенок, но пара решила сделать аборт.

«Я ее сам отвозил туда (на аборт. — Прим. «Газеты.Ru»). Мы были там вместе в этот день. Это было решение двух дебилов. Решение, конечно, было… Немного катастрофическое…» — признался актер.

У телеведущей Анфисы Чеховой есть сын Соломон от актера Гурама Баблишвили. Супруги развелись весной 2017 года. Знаменитость подчеркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с ребенком. Соломон несколько раз в год летает к отцу на родину — семья артиста живет в Тбилиси.

На данный момент Чехова не афиширует личную жизнь. Она говорила, что представит поклонникам своего партнера только при беременности или замужестве. По признанию звезды, ради любимого человека она готова переехать в другую страну, но пока этого нет в планах.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее семейной жизни произошли перемены.

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