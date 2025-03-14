Влад A4 банкротит свой бизнес в РФ на фоне исков на 40 млн рублей

Компания блогера-миллионника Влада А4 (он же — Влад Бумага) сообщила 11 марта своим кредиторам, что планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС.

В 2023 году ООО «Бумажная бумага», которое занимается продажей снеков под брендом А4, выручило 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль фирмы при этом составила 186 млн рублей.

ТАСС утверждает, что против компании А4 подали семь исков на сумму около 40 млн рублей. По данным агентства, причиной исковых заявлений стали разногласия по поставке компонентов для снеков и их упаковке.

ООО «Бумажная бумага» принадлежит кипрской компании A4Group Limited, в которой у Влада A4 45% акций. Оставшиеся доли находятся у предпринимателя Алексея Клочкова и эксперта по рекламе Виталиуса Паулюса.

19 декабря Влад А4 попал в заголовки СМИ после того, как его засняли на прямой линии Владимира Путина. Блогер был запечатлен на мероприятии в белой рубашке с галстуком и темно-синем брючном костюме. Во время эфира он задал вопрос о замедлении YouTube в России.

28-летний блогер Влад Бумага начал развивать свой YouTube-канал в возрасте 18 лет, выпуская ролики на тему «Вопрос-ответ», «Когда мамы нет дома» и проч. Сейчас у инфлюенсера 53,5 млн подписчиков на YouTube и 7,2 млн — в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он также активно занимается бизнесом, выпуская различную продукцию собственного производства.

Ранее сообщалось, что на Zivert подал в суд 21 человек.