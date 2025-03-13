На Zivert подал в суд 21 человек

В Архангельске в иск об отмене концерта певицы Zivert включили 21 человека

Дело об отмене концерта певицы Zivert, который должен был состояться в Мурманске, рассматривают в Архангельске. Об этом рассказал изданию «Би-порт» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Эдуард Балаян.

Концерт Zivert в Мурманске должен был состояться в 2020 году, но его перенесли из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. После шоу переносили еще несколько раз, в частности, в связи с болезнью артистки.

Финальная дата нового перенесенного концерта не была установлена, и некоторые слушатели попытались вернуть деньги за билеты. Они столкнулись с отказом организаторов и с помощью Роспотребнадзора подготовили коллективный иск.

Всего в него могли быть включены около 40 человек, но документы в установленный срок предоставил 21 человек. Обладатели билетов, которые не успели собрать полный пакет документов, имеют право подать ходатайство о присоединении к иску.

Иск, уточнил Балаян, рассматривается в Плесецком районном суде города Архангельска по месту нахождения организатора.

«Все заявители, которые отражены в этом иске и изъявят желание присоединиться по ходатайству к иску, могут обращаться в Ленинский суд и принимать участие в режиме видеоконференцсвязи», — добавил эксперт.

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