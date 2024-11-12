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Гонорары Слепакова упали в десятки раз после отъезда из России

Продюсер Дворцов: Слепаков стал зарабатывать в 10 раз меньше после отъезда из России

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Comedy Club, ТНТ

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Страсти», что гонорары комика и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) упали в десятки раз после отъезда из России.

Дворцов уточнил, что у Слепакова отчасти есть спрос за рубежом.

«Когда все иноагенты уезжали отсюда, они думали там заполучить какую-то славу, популярность, хорошие деньги от заказов корпоративов и не только. Ну и, конечно, на сегодняшний день мы наблюдаем картину, что каждый из них уже начинает бегать просто по всей Европе, из города в город, как крыса с корабля», — рассказал продюсер.

Дворцов усомнился, что россияне примут Слепакова, если с того снимут статус иностранного агента. По его мнению, музыканта «100%» уже ничего не ждет в России. Продюсер считает, что артист может выступать только на «капустниках» после возвращения на родину.

«Опять же, навряд ли кто-то захочет выступать на одной сцене с бывшим иноагентом, потому что это, считай, как зайти по уши в грязь», — заявил шоумен.

В 2022 году Слепаков переехал с семьей в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться. Артист был признан иноагентом в апреле 2023 года.

Ранее Семена Слепакова отказались исключать из иноагентов.

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