В Латвии отменили концерт автора хита «Дарите женщинам цветы»

В Латвии отменили концерт казахстанского певца Жандаурена Аблаева. Об этом сообщает eadaily.com.

Выступление должно было пройти 9 марта в городе Даугавпилс. Аблаев получил известность после хита «Дарите женщинам цветы». Руководитель Даугавпилсского Дворца культуры Астрида Лещинска заявила, что теперь перед анонсом концертов будет обращаться за консультацией в Службу госбезопасности Латвии.

Также было отменено выступление румынско-молдавского певца Иона Ионицэ, который исполняет на своих концертах песни Юрия Шатунова.

По данным издания, причиной отмены выступлений могло послужить то, что артисты поют на русском языке.

В январе 2025 года СМИ писали, что у Ионицэ был запланирован гастрольный тур в Латвии, из-за которого продюсер Андрей Разин сообщал о намерении судиться с организаторами его выступлений. Он утверждал, что музыкант исполняет песни Шатунова без его разрешения. Разин намеревался взыскать по $2 млн с каждой площадки, на которой выступит Ионицэ. В феврале министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявил, что Иону Ионицэ запретили въезд в страну.

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