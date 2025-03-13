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Концерт Алексея Глызина отменили за минуту до начала

В Чите в последнюю минуту отменили концерт певца Глызина
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина в Чите отменили в последнюю минуту. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на одного из слушателей.

Певец должен был дать концерт в Чите в Забайкальской краевой филармонии в 19:00 в рамках юбилейного тура.

В 18:59 гостям сообщили, что концерт не состоится и будет перенесен на 14 апреля.

«Перед входом в зал собрались все, и за минуту нам объявили о болезни артиста. Не запустили никого даже в зал», — уточнил зритель.

По словам концертного директора артиста, Алексей Глызин простыл в дороге.

«Мы сегодня утром прилетели, он себя неважно почувствовал, приехали в зал на саундчек, но горло болело», — объяснил представитель артиста.

О переносе концерта всех, кто купил билеты, уведомят в СМС-сообщениях по номеру телефона.

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