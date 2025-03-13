Концерт Алексея Глызина отменили за минуту до начала

Концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина в Чите отменили в последнюю минуту. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на одного из слушателей.
Певец должен был дать концерт в Чите в Забайкальской краевой филармонии в 19:00 в рамках юбилейного тура.
В 18:59 гостям сообщили, что концерт не состоится и будет перенесен на 14 апреля.
«Перед входом в зал собрались все, и за минуту нам объявили о болезни артиста. Не запустили никого даже в зал», — уточнил зритель.
По словам концертного директора артиста, Алексей Глызин простыл в дороге.
«Мы сегодня утром прилетели, он себя неважно почувствовал, приехали в зал на саундчек, но горло болело», — объяснил представитель артиста.
О переносе концерта всех, кто купил билеты, уведомят в СМС-сообщениях по номеру телефона.
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