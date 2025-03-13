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Нагиев оценил свой статус главного сигма-боя

Актер Нагиев поблагодарил россиян за статус главного сигма-боя
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев признался в беседе с RTVI, что не знает, как реагировать на статус главного сигма-боя России.

Нагиев поблагодарил россиян «за высокую оценку его мест общего пользования». Он отметил, что раньше его признавали «секс-символом», а теперь «сигма-боем».

«Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо, несмотря на то что раньше мы стонали от секса, а теперь все чаще в моем возрасте — от душевных мук», — заявил артист.

В марте одна из языковых школ провела опрос россиян, кого считают главным сигма-боем России. 23% опрошенных выбрало Нагиева, потому что он «харизматичный одиночка, который не нуждается в общественном одобрении». Второе место занял Егор Крид за создание трендов. Также в топ-5 попали Константин Хабенский, Данила Козловский и Василий Вакуленко (Баста).

Среди зарубежных знаменитостей россияне выбрали Киану Ривза, Райана Гослинга, Вин Дизеля, Илона Маска, Киллиана Мерфи и Леонардо Ди Каприо.

Ранее Дима Билан станцевал под «Сигма-боя».

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