Дима Билан станцевал под «Сигма боя»: «Настоящий вайб»

Певец Дима Билан сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетил концерт 12-летних певиц Светланы Чертищевой (Бэтси) и Марии Янковской.

Певец опубликовал ролик, в котором танцует под хит исполнительниц «Сигма бой». В видео Бэтси заявила, что пока они с Янковской пели свой трек, к ним пришел «настоящий сигма бой», намекая на Билана. Артист признался, что не ожидал встретить девочек на корпоративе.

«Что меня всегда поражает в музыке – это ее способность объединять. Возраст, жанры, тренды – все стирается, когда звучит настоящий вайб. Музыка – это не просто звуки, это вибрации, которые чувствуешь внутри. И мне всегда интересно наблюдать, как рождаются новые волны, новые движения, новые голоса!» – поделился артист.

Билан пожелал Чертищевой и Янковской удачи и новых хитов.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее сообщалось, что Катя Лель выпустит трек «Делулу» с исполнительницей песни «Сигма бой».