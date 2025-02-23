Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дима Билан станцевал под «Сигма боя»: «Настоящий вайб»

Певец Дима Билан пожелал исполнительницам «Сигма боя» новых хитов
close
bilanofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Дима Билан сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетил концерт 12-летних певиц Светланы Чертищевой (Бэтси) и Марии Янковской.

Певец опубликовал ролик, в котором танцует под хит исполнительниц «Сигма бой». В видео Бэтси заявила, что пока они с Янковской пели свой трек, к ним пришел «настоящий сигма бой», намекая на Билана. Артист признался, что не ожидал встретить девочек на корпоративе.

«Что меня всегда поражает в музыке – это ее способность объединять. Возраст, жанры, тренды – все стирается, когда звучит настоящий вайб. Музыка – это не просто звуки, это вибрации, которые чувствуешь внутри. И мне всегда интересно наблюдать, как рождаются новые волны, новые движения, новые голоса!» – поделился артист.

Билан пожелал Чертищевой и Янковской удачи и новых хитов.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее сообщалось, что Катя Лель выпустит трек «Делулу» с исполнительницей песни «Сигма бой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами