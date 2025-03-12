Бильярдный бизнес Якубовича под угрозой закрытия

Выручка компании «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°» Леонида Якубовича снизилась на 56% в 2023 году. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, на данный момент фирма по производству мебели для игры в бильярд Якубовича находится под угрозой закрытия.

В конце декабря 2024 года, утверждает Mash, с компании также взыскали 219 тыс. рублей и еще 15 тыс. рублей госпошлины по иску о неосновательном обогащении. По данным канала, с бильярдной судилось Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны, которое сдавало ей помещение в аренду. Когда бизнес ведущего «Поля чудес» перестал исполнять финансовые обязательства, то арендодатель подал на него в суд.

По данным СМИ, Леонид Якубович входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°»». Ему принадлежат 24 процента акций компании. Этот бизнес занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров. В ноябре «Звездач» утверждал, что выручка компании составляла почти 7 млн рублей в 2023 году.

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