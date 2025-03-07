«Кефир, водка и пицца»: раскрыт райдер группы «Любэ»

Бытовой райдер группы «Любэ» и ее лидера Николая Расторгуева обходится в 150 тыс. рублей, певец просит предоставить ему здоровое питание — кефир, овсяные хлопья, йогурты, сахарозаменитель, овощи и фрукты, а также бутылку виски. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Его коллектив запрашивает пиццу с сыром и колбасой перед выступлением, темное пиво и бутылку водки.

Стоимость их выступления варьируется в зависимости от места проведения, даты, статуса заказчика и количества гостей, гонорар может составлять от 5 до 8 млн рублей за час. Помимо этого, еще порядка 700 тыс. рублей придется заложить на аренду звукового оборудования.

4 марта поэт-песенник Александр Шаганов, друг Николая Расторгуева и автор хитов группы, рассказал о состоянии здоровья артиста. По словам Шаганова, он встретил 68-летнего Расторгуева на днях. Он уточнил, что певец находится в прекрасной форме, провел три аншлаговых концерта в Кремле.

Поэт также назвал артиста символом поколения. Он обратил внимание на то, что исполненную Расторгуевым песню «Выйду ночью в поле с конем» знает почти каждый россиянин — внуки и дедушки могут исполнять ее вместе.

Ранее автор хитов «Любэ» объяснил популярность песен из девяностых и нулевых.