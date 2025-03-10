Вика Цыганова о Киркорове: «За деньги родную мать продать готов»

Певица Вика Цыганова обвинила Филиппа Киркорова в алчности в своем Telegram-канале.

Цыганова опубликовала в личном блоге скриншот с сайта госзакупок, согласно которому артист получил 6 млн 666 тыс. 666 рублей за рекламу компании «Конти-рус». Фирма, отметила певица, является российским филиалом украинского производственного объединения.

«Число дьявола в гонораре артиста нисколько не смутило, и в клипе засветились конфеты «Конти». Кто бы сомневался — за деньги да. <…> В который раз убеждаюсь, что нынешние поп-певцы за деньги родную мать продать готовы», — возмутилась артистка.

Певица уличила Киркорова в лицемерии — она не верит, что исполнитель искренне поддерживает бойцов СВО.

«Хотя бойцы, уверена, рады, что эти петухи в перьях не ездят к ним часто и на них не приходится никому смотреть», — заявила она.

Цыганова также осудила артистов, которые поддерживают Киркорова, отдельно упомянув телеведущего Оскара Кучеру и «всю его голубую свору».

«Киркоров не боится ни Бога, ни дьявола. Мимикрия — его сущность, а деньги — единственный Бог, которому он поклоняется. Поэтому песенки Киркорова пусты и бездушны», — подытожила певица.

Ранее сообщалось, что певица Лолита улетела из России.