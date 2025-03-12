Иосиф Пригожин назвал бессмысленной идею лишения званий Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с NEWS.ru, что не видит смысла лишать званий таких артисток, как Лия Ахеджакова и Алла Пугачева.

Пригожин напомнил, что награды и звания дали артисткам в тот период, когда они работали в России. Как отметил продюсер, Пугачева и Ахеджакова получили их за свои старые заслуги и поступки.

«Если возьмем Пугачеву, многие награды ей дали еще в период Советского Союза. В чем смысл отмены наград — не понимаю», — поделился продюсер.

Концертный директор Сергей Лавров назвал идею лишения наград спорной. По его мнению, артисток не стоит лишать наград.

«Возьмем Лию Ахеджакову, она не иноагент, но много чего наговорила против СВО. Мы же не можем вычеркнуть ее роли в «Служебном романе», «Иронии судьбы» или «Гараже». Кто же тогда знал, что она так изменится», — заявил Лавров.

4 декабря 2024 года SHOT опубликовал видео с недавнего спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике поклонница дарит цветы Ахеджаковой и благодарит «за Украину». В ответ актриса говорит: «Слава Украине».

Общественники призывали признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом и лишить ее звания народной артистки России. В «Сорок сороков» заявляли, что фраза «Слава Украине», сказанная знаменитостью после спектакля, порочит ее звание.

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